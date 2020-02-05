Хатико. Собака уже несколько дней ждет хозяина на обочине трассы в Алтайском крае

Житель Алтайского края в сообществе "Инцидент Барнаул" рассказал о собаке, которая уже несколько дней ждет хозяина на трассе у Камня-на-Оби.

Мужчина уточнил, что пес стоит на каменской трассе, недалеко от поворота на Тюменцево по направлению к городу.

Собака довольно большая и выглядит ухоженной. Пользователи предполагают, что старое животное просто вывезли за город и выбросили на обочине.

Тем не менее пес постоянно возвращается в одно и то же место, где ждет, пока его заберут.