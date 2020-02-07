Пока везде водка дорожает, на Алтае – дешевеет

Эксперты из IT-компании "Эвотор" провели исследование на основе данных 600 тысяч онлайн-касс по всей стране и выявили, в каких регионах России водках самая дорогая, а в каких – наиболее доступная. Результатами исследования поделилось РИА "Новости".

Выяснилось, что в период с января 2019-го по январь 2020 года цена на водку сильнее всего выросла в Севастополе – на 18%, или до 299 рублей за 0,5 литра. В Москве и Санкт-Петербурге цена поднялась до 343 и 319 рублей. Заметное подорожание также зафиксировано в Волгоградской (17%) и Ивановской (15,5%) областях, где за бутылку придется отдать 326 и 301 рубль соответственно.

А вот в некоторых регионах водка подешевела. Так, на Алтае цена за пол-литровую бутылку снизилась до 286 рублей. Понижение цен также отмечено в Забайкальском крае (до 288 рублей), Оренбургской (до 279 рублей), Калининградской (до 284 рублей) и Еврейской автономной (до 378 рублей) областях.

Исследователи отмечают, что самый доступный алкоголь можно найти в Удмуртии – там водка стоит всего 241 рубль за 0,5 литра.