50 новых автобусов получили школы Алтайского края

Школы 13 районов Алтайского края получили новые школьные автобусы, специально сконструированные для перевозки детей в сельской местности. Как сообщают на сайте регионального Министерства образования и науки, всего закупили 49 автобусов ПАЗ и один автобус ГАЗ – на это выделили 99 млн рублей из краевого бюджета.

Новый школьный транспорт пришел на смену старому с истекшим сроком эксплуатации. Отмечается, что автобусы оборудованы ремнями безопасности и в целом они более современные, комфортные и безопасные.

В ведомстве отметили, что модернизация парка школьных автобусов в регионе началась еще в 2011 году. За это время по программе "Развитие образования в Алтайском крае" удалось заменить 251 школьный автобус 2003-2007 годов выпуска.

Отмечается, что в 2019 году для сельских школ края закупили 50 автобусов, а еще 22 транспортных средства достались образовательным учреждениям региона на средства из резервного фонда правительства РФ.