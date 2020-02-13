Барнаульский футболист мог оказаться в английском клубе

Нападающий Александр Соболев мог оказаться в английской Премьер-лиге в ходе минувшего зимнего трансферного окна. По словам футболиста, им интересовались два клуба, один из которых – лондонский "Кристал Пэлас", сообщает Sport24.
Однако Соболеву не дали рабочую визу, так как он не провел за сборную России ни одного матча. В итоге, как уже сообщал amic.ru, форвард самарских "Крыльев Советов" на правах аренды присоединился к московскому "Спартаку". Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Летом "красно-белые" смогут выкупить права на нападающего.
Напомним, Соболев является воспитанником барнаульского футбола. Он начинал заниматься в местном "Динамо". Также выступал за томскую "Томь" и красноярский "Енисей".
Комментарии
Траву вытаптывать можно и в России, зачем же куда-то ехать? Там своих топтунов хватает.
Такое дерево должно расти в домашнем саду, вторая лига - самое то!
Мясо всегда деревья собирало, недавно голландское дерево выписало за 25 лямов. А на скамейке у них сидит третий вратарь, который не играет, но зарплата у него за лям, и купили его как будто настоящего игрока.
И этот там корни пустит)
Оргазмирую, заслышав о том, что где-то, какой-то барнаульнянин поимел успех. Это величайшее достижение всех живущих здесь и большая работа администрации и губернатора. От таких новостей сразу улучшаются дороги, падают тарифы ЖКХ и неимоверно растёт пенсия.
Вот, к голосованию за елдасу, олимпиаду какую-нибудь или чемпионаду подогнать было бы хорошо. Жаль, что уже нету такой возможности. Не сработает.