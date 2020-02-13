Барнаульский футболист мог оказаться в английском клубе

Нападающий Александр Соболев мог оказаться в английской Премьер-лиге в ходе минувшего зимнего трансферного окна. По словам футболиста, им интересовались два клуба, один из которых – лондонский "Кристал Пэлас", сообщает Sport24.

Однако Соболеву не дали рабочую визу, так как он не провел за сборную России ни одного матча. В итоге, как уже сообщал amic.ru, форвард самарских "Крыльев Советов" на правах аренды присоединился к московскому "Спартаку". Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Летом "красно-белые" смогут выкупить права на нападающего.

Напомним, Соболев является воспитанником барнаульского футбола. Он начинал заниматься в местном "Динамо". Также выступал за томскую "Томь" и красноярский "Енисей".