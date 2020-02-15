Сибиряка обвиняют в изнасиловании и убийстве собаки

Новосибирская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу об изнасиловании и убийстве собаки по кличке Шанти, сообщает "Комсомольская правда".
Следователи выяснили, что 24 апреля 2019 года мужчина взял по объявлению животное, привез его к себе в дом и в тот же день надругался над ним. Сначала он изнасиловал четвероногого, а потом задушил его поводком.
Прокурор просит суд назначить обвиняемому 4 года лишения свободы. Рассмотрение уголовного дела по статье "Жестокое обращение с животными" назначили на 27 февраля.
Как ранее писал amic.ru, в Сети запустили флешмоб, в котором пользователи фотографируют своих питомцев с призывом изменить правила перевозки животных.
Это случилось после того, как 24 января пассажиру "Аэрофлота", летевшему рейсом Нью-Йорк – Москва вместе со своими кошками, выдали две переломанные переноски с травмированными животными. Позже кошки скончались.
Комментарии
Дибил
Собаку трахнул? Мрак...
А задушил зачем? Чтобы не рассказала?.. таких на пожизненное или в психушку надо, ибо следующим будет человек с большой вероятностью.
Бред.
В психушку на пожизненное.
Таких психов надо изолировать или уничтожать. Иначе следующей жертвой может быть ребенок.
За собаку 4 года, а в дтп людей давят или того хуже детей , срок меньше дают.
15.02.2020 15:20
- гость -
За собаку 4 года, а в дтп людей давят или
Вам бы тоже подлечиться не помешало... неужели не видите разницу между дтп и вот этим вот зверством?..
Надеюсь на зоне он побудет в шкуре этой собаки много много раз.
По диспозиции ст. 131 УК РФ Изнасилование возмодно только человеком мужского пола человека женского пола. И исключительно мужским половым органом в женский половой орган. Всё остальное - насильственные действия сексуального характера.
15.02.2020 18:06
- гость -
Надеюсь на зоне он побудет в шкуре этой собаки много много раз.
Надеюсь ты сейчас в шкуре этой собаки