СК будет следить за издевательствами над учителями во время дистанционных уроков

Следственный комитет будет отслеживать издевательства, оскорбления и пранки в отношении учителей во время дистанционных уроков. Официальное заявление опубликовано на сайте ведомства.
Отмечается, что подобных инцидентов сейчас стало больше. Следователи напомнили, что эти действия могут повлечь "предусмотренную законом ответственность", а иногда довести и до уголовного дела.
"Демонстрируемое в видеороликах недостойное, оскорбительное поведение подростков является проявлением неуважения к педагогам и сверстникам", – подчеркивают в СК.
С переходом большинства российских школ на режим дистанционного обучения в интернете стало появляться все больше роликов, где "шутники" включают видео, музыку и даже порно во время уроков.
Комментарии
видеоролики? То ест ьнам одним скинули ссылки, пишут страницы которые нужно изучить, и ждут в ответ на это выполненнюую домашку?
То есть у меня жена одна сидит вместо учителя преподает уроки? Учителя должны всетки как то принимать участие? о_О
пЛОти буду на дом приходить
выгонять из школы, без права на дальнейшее обучение