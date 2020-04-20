СК будет следить за издевательствами над учителями во время дистанционных уроков

Следственный комитет будет отслеживать издевательства, оскорбления и пранки в отношении учителей во время дистанционных уроков. Официальное заявление опубликовано на сайте ведомства.

Отмечается, что подобных инцидентов сейчас стало больше. Следователи напомнили, что эти действия могут повлечь "предусмотренную законом ответственность", а иногда довести и до уголовного дела.

"Демонстрируемое в видеороликах недостойное, оскорбительное поведение подростков является проявлением неуважения к педагогам и сверстникам", – подчеркивают в СК.

С переходом большинства российских школ на режим дистанционного обучения в интернете стало появляться все больше роликов, где "шутники" включают видео, музыку и даже порно во время уроков.