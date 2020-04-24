Гарант тепла на многие годы. Как выбрать газовый котел в частный дом

В конце 2019 года эксперты отметили бум строительства частных домов. Более половины всего строительства пришлось на индивидуальное жилье. При этом средняя площадь таких домов – 140 кв.м.

В домах до 200 кв.м нецелесообразно выделять отдельное помещение под котельную. Для небольшого пространства в качестве источника тепла подойдет и настенный котел. Его можно легко вписать в планировку: установить, например, в помещении кухни. Специалисты интернет-магазина Um-Climat.ru рассказали, как выбрать подходящие газовые котлы отопления.

В небольшом доме будет удобен настенный котел без дополнительного бойлера, когда вода нагревается самим прибором. Эксперты утверждают, что особым спросом пользуются отопительные котлы на 24 кВт: 20 кВт – на обогрев и 20% – на горячую воду. Также покупатели предпочитают современный коаксиальный дымоход, выводящий дым на улицу напрямую через трубу. Это проще, удобнее и экономнее, чем традиционная кирпичная кладка с выводом на крышу.

Специалисты советуют итальянские котлы Baxi 240 Fi серии Luna-3 или Protherm 25 KTV серии "Пантера". Также можно рассмотреть варианты с более демократичными ценами: Buderus U072-24K серии Logamax или Bosch WBN6000-24C. Все модели надежны и качественны: магазин предоставляет двухлетнюю гарантию.

Помимо покупки котла нельзя забывать и о его эксплуатации. Нужно внимательно изучить ближайшее расположение и качество официальных сервисных центров, а также наличие в них нужных запчастей.