Поезд сбил пьяных мужчину и женщину в Алтайском крае

Наезд товарного поезда на 35-летнего мужчину и 40-летнюю женщину произошел в Первомайском районе на перегоне между станциями Алтайская и Боровиха, сообщили amic.ru в региональном линейном управлении МВД России.

Машинист предпринял экстренное торможение, но это не спасло неосторожных пешеходов от многочисленных травм. Их госпитализировали в новоалтайскую больницу.

Правоохранители выяснили, что пострадавшие в состоянии алкогольного опьянения гуляли в неположенном месте вдоль железнодорожных путей.

Транспортные полицейские напоминают о мерах безопасности при нахождении рядом с ж/д путями.

"В целях недопущения несчастных случаев не нарушайте правила поведения на железной дороге сами и разъясните их детям, снимайте наушники и капюшоны при переходе путей", – рекомендовали в ведомстве.

В частности, запрещено ходить по ним или вдоль них на расстоянии ближе пяти метров, переходить перед близко идущим поездом, а также сразу после его прохода, не убедившись в отсутствии встречного ж/д транспорта.

Кроме того, нельзя подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки, бежать по платформе рядом с идущим поездом и ходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным пешеходными дорожками.