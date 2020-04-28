Жара и грозы. Прогноз погоды в Алтайском крае на 28 апреля

Алтайский край ожидает жаркий, но местами пасмурный день во вторник, 28 апреля, следует из прогноза регионального ЦГМС.

Днем воздух прогреется от +26°C до +31°C (по северу – от +21°C). Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, с порывами до 14 м/с. Метеорологи прогнозируют небольшие дожди и грозы в западных районах.

В Барнауле в светлое время суток столбик термометра покажет от +24°C до +26°C. Без осадков.

В последующие дни ожидаются дожди. В среду они будут особенно сильными на территории западных районов.