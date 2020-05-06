Обладательница самых больших губ снова их увеличила

22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала не менее 20 инъекций в губы ради сходства с внешностью куклы Барби, пишет издание Daily Mirror.
Обладательница гигантских губ рассказала, что 28 апреля она снова вколола в губы гиалуроновую кислоту. Андреа также заявила, что будет и дальше трансформировать свою внешность.
По ее словам, врачи считают, что ей пора остановиться, но она хочет, чтобы ее губы стали еще больше.
"Мой доктор согласен делать мне еще инъекции, но мне нужно подождать как минимум пару месяцев до следующей процедуры. Мне очень нравятся мои новые губы, несмотря на то, что после инъекций мне тяжело есть"
Девушка не уверена, что ее губы – самые большие в мире, но считает, что уж точно одни из самых больших.
Ранее amic.ru писал, что Андреа Иванова с детства мечтала выглядеть как кукла Барби, однако комментаторы в интернете не оценили стремлений молодой болгарки и сравнили ее с надувной куклой, Даффи Даком и лох-несским чудовищем.
Комментарии
Да ну нафиг... Столько не выпить...
Вот приснится такая - умрешь от страху во сне, а скажут, что от коронавируса скончался!
на такой и короновирус скончается
Очередная поклонница Джоли
заставить бы ее рельс поцеловать в -30
А че ?! мне нравится. Наверное не плохо делает ....
Чуть не вырвало... терпеть не могу пиявок, особенно на морде
Энти губья похожи на совсем другие... может, потому мужикам нравится... когда носят... хм... на лице...
Завидуйте молча неудачники. Человек большие деньги тратит на это , а вы на хлеб наскрести скоро не сможете, вот и приходится вам наблюдать и плеваться от злобы.
Губы ей раздуло от ВПГ. Надо срочно лечить, а то будет рубец
Бабы-дуры не потому что они бабы, а потому что они -дуры!
Завидуйте молча неудачники. Человек большие деньги тратит на это , а вы на хлеб наскрести скоро не сможете
Гыыыыы... А ты чо наращиваешь за большие деньги? У тебя где комплексы располагаются?
Вот это геморрой!?!?!? На рту...
как будто наклеены, как есть такими, страх
Чуть не об ос ра л ся
Она больна психически.
А у нас есть свой шедевр пластической хирургии, он щёчки себе сделал, и теперь их надувает-надувает, и всем страшно-страшно, аж жють.