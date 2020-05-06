Десятилетний сибиряк угнал машину отца и устроил гонки по городу

Десятилетний мальчик угнал машину у родителей, пока они были в магазине, чтобы покататься с четырехлетней сестрой по улицам Томска, сообщает портал РИА "Томск" со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

Во время поездки на ребенка за рулем кроссовера обратили внимание полицейские. Несовершеннолетний проигнорировал требования стражей порядка остановить авто и нахал уходить от преследования, нарушая ПДД. Напуганной сестре говорил, что "копы" их не догонят.

В итоге он не справился с управлением на повороте и наехал на рельсы. Дети серьезно не пострадали, им оказали медицинскую помощь на месте ДТП.

Родителей же привлекли к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.