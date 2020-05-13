Жаркий день без осадков прогнозируют в Алтайском крае в среду, 13 мая, информируют в региональном Гидрометцентре.

Температура воздуха в светлое время суток составит от +28°С до +33°С. Без осадков. Скорость метра – от 2 до 7 м/с, в южных районах региона вероятны порывы до 14 м/с.

В Барнауле днем столбик термометра будет показывать от +29°С до +31°С. Как и в целом по региону – без осадков, а скорость ветра не превысит 7 м/с.

Напомним, в Алтайском крае сохраняется высокая пожароопасность. Как ранее писал amic.ru, в региональном ГУ МЧС предупредили население об аномальной жаре.