Актриса Алла Мещерякова, которая играла в фильмах "А зори здесь тихие" и "Ксения, любимая жена Федора", скончалась в возрасте 77 лет. Об этом сообщил Союз кинематографистов России.

"На 78-м году ушла из жизни талантливая актриса театра и кино, актриса театра "Киноактер", заслуженная артистка России Алла Дмитриевна Мещерякова", – говорится в обращении.

Мещерякова закончила ВГИК в 1965 году. Первую роль в кино она получила в 1964 году, а за всю творческую биографию сыграла более чем в 80 картинах, среди которых: "Сердце друга", "Вальс", "А зори здесь тихие", "Ксения, любимая жена Федора", "На полустанке" и другие.

Причина смерти актрисы не называется.