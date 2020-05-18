Добровольные алиментные платежи с 1 июня могут по ошибке начать списывать в счет долгов по налогам и кредитам, сообщает РБК со ссылкой на письмо Центробанку от Ассоциации банков России (АБР).

В обращении указывается, что банки не смогут корректно отследить поступления алиментов на счета россиян. Как говорит глава Ассоциации Сергей Клименко, большинство клиентов не знают о необходимости маркировки и в лучшем случае указывают лишь комментарий, который не всегда учитывается банком при списании. Таким образом "иммунитет клиента от некорректного списания" так и не появится.

При этом если банки вовремя не выполнят операции по исполнительному листу, то им грозит штраф в размере 50% от суммы требований, а если кредитная организация допустит ошибку и неправомерно спишет средства клиента, то учреждение можно привлечь к административной ответственности.

В письме АБР просит регулятора разрешить данную проблему и продумать вариант маркировки поступлений. Однако, как считают юристы, маркировка может начать использоваться для скрытия денежных переводов, а самостоятельное обозначение клиентом создаст только больше проблем.

Как ранее сообщал amic.ru, с 1 июня в силу вступают новые поправки в закон "Об исполнительном производстве", которые запретят списывать в счет долгов социальные пособия от государства, компенсации за потери кормильца, а также командировочные выплаты или компенсации стоимости туристических путевок.

Ранее подлежащие защите выплаты никак не выделялись в общей массе, и банки списывали их по требованию судебных приставов. Теперь они будут маркироваться специальными кодами, которые разработал Центробанк.