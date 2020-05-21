Андрей Мунатов вернулся к работе на посту главы Онгудайского района после вынужденного перерыва, из-за того что его отправили в отставку депутаты районного совета, сообщают "Новости Горного Алтая".

Вердикт о восстановлении в должности вынес Онгудайский районный суд. Судья признал увольнение незаконным и постановил отменить его. Решение суда вступило в силу.

Как ранее писал amic.ru, депутаты Онгудайского райсовета 28 апреля приняли решение об отставке Андрея Мунатова. "За" проголосовали 12 человек, еще пять выступили против.

Заявление в суд Мунатов подал сразу после принятия решения. Кроме того, и.о. прокурора района Алан Тадыров внес протест в райсовет. Он отметил, что при принятии решения депутаты нарушили федеральное законодательство.