Томенко подписал указ о дополнительных выплатах соцработникам

Глава Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление о выплате социальным работникам дополнительных средств за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, размер выплат составит от 10 до 40 тысяч рублей. Сумма может быть еще больше в случае, если в учреждении выявят коронавирусную инфекцию.

"Эти средства получат работники учреждений, в которых введен особый режим работы, предполагающий временную изоляцию (обсервацию) получателей социальных услуг и работников, — уточнили в краевом Минсоцзащиты. — Это сотрудники, продолжительность рабочей смены которых длится не менее 14 календарных дней".

Ранее глава регионального управления по социальному обслуживанию, закупкам и эксплуатации Александр Репин назвал количество соцучреждений в Алтайском крае, которые работают в изоляции.

По его словам, на 15 мая в таком режиме функционируют 14 социальных объектов, причем в четырех из них коллективы сами проявили инициативу. В них трудятся 438 работников, а проживают – 3293 человека.

Речь идет о домах-интернатах и нескольких других учреждениях с постоянным пребыванием людей. Их сотрудники работают сменами по две недели. Все это время они не покидают территории соцучреждений.