Барнаульцев призывают сообщать о незаконных рубках леса

25 мая в Барнауле стартует экологическая акция "Зеленый телефон", информирует пресс-служба мэрии. Ее проводят в рамках "Дней защиты от санитарной опасности" вплоть до 29 мая.

Организаторы акции призывают всех неравнодушных горожан сообщать об известных им фактах экологических правонарушений и информацию о лицах, совершивших их.

Это касается незаконной вырубки или повреждения зеленых насаждений, несанкционированного сброса и захламления лесов, прибрежных зон, водоемов.

Звонки принимают по телефонам отдела по охране окружающей среды администрации города: 8 (3852) 37-03-59, 37-03-89 с 9:00 до 16:00.