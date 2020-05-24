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Посольство России призвало Bloomberg извиниться за информацию о рейтинге Путина

, ИА "Амител"
По мнению дипмиссии, статьи пишутся для создания ложных образов
Фото: eadaily.ru

Фото: eadaily.ru

Посольство России в США призвало редакцию Bloomberg извиниться за материал, в котором журналисты занизили рейтинг Владимира Путина. Сообщение опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

"Рассчитываем на порядочность редакции. Призываем проявить профессионализм и объективность, разместить реальные показатели доверия и принести извинения своей аудитории за очередную дезинформацию", – говорится в заявлении российского посольства.

Напомним, что 21 мая издание опубликовало график доверия к президенту, основанный на данных ВЦИОМ. Согласно публикации, в апреле уровень одобрения главы государства опустился до 27%, что агентство связало "с усилением кризиса в связи с коронавирусом".

Позднее ВЦИОМ заявил, что позитивная оценка работы Владимира Путина россиянами превышает 60%, а уровень доверия близок к 70%.

Также диппредставительство отметило, что по их впечатлению, статьи в Bloomberg пишутся для создания ложных визуальных образов об отрицательной динамике в России.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

24.05.2020 15:04
- гость -

Человек уничтожил промышленность, с/хозяйство, образование, науку, медицину при этом хочет иметь высокий рейтинг.

24.05.2020 15:09
- гость -

статьи в Bloomberg пишутся для создания ложных визуальных образов об отрицательной динамике в России.
---------
Конечно, многие россияне тоже осуждают Bloomberg за ложную инфу. Ну откуда 27%?
Ничего о нашей жизни не знают, а пишут.

24.05.2020 15:16
- гость -

"Советский Союз разрушили, а созданную им систему (здравоохранения) не удалось".-сказал позавчера с улыбкой Путин...До конца не успели всё-таки...((

24.05.2020 15:17
- гость -

Какие 27%? Они ему льстят. Благодарить должны, а не возмущаться.

24.05.2020 15:18
гость

как они догадались? они там, а мы тут?

24.05.2020 15:31
- гость -

У Сталина 90%. Тоже маловато, при жизни было больше.

24.05.2020 15:33
Гость

Вот вруны, откуда 20% пририсовали?

24.05.2020 15:57
- гость -

МИД РФ лизнул обнулённый обвисший филей

24.05.2020 15:59
ЖДУН

Путин не обращает внимание на все эти рейтинги. Для него лично есть в ФСО специальный отдел, который занимается рейтингами. Свой реальный рейтинг он знает. И знает, что даже при 5% рейтинге "проголосуют" как надо, онлайн, кивком в телевизор

24.05.2020 16:14
гость

у Чаушеску рейтинг был 86%, буквально еще за недельку до расстрела

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