Из-за сильного ветра столб повредил газовую магистраль под Барнаулом

В Барнаульском поселке Авиатор порыв ветра уронил столб, который повредил газовую магистраль, рассказывают очевидцы в сообществе Barnaul 22.

После падения опоры по району распространился сильный запах газа и местные жители вызвали газовиков. Аварийная служба зафиксировала протечку и быстро ее устранила. Рабочие отметили, что ничего критичного не случилось. Однако бригада не стала убирать столб, сославшись, что этим должен заниматься "Ростелеком", которому опора и принадлежит.

Жители окрестных домов обратились в компанию, где их заверили, что неполадку устранят к 27 мая. Но в назначенный срок сотрудники провайдера не приехали, а упавшая опора так и продолжает лежать на магистрали. Кроме того, очевидцев волнуют и провода, которые болтаются на деревьях и даже попадают на трубопровод.