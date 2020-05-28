Лифт для молодежи. Студенты АлтГТУ прошли отборочный этап в чемпионате CASE-IN

Более 4700 российских школьников, студентов и молодых специалистов дистанционно приняли участие в отборочных этапах Международного инженерного чемпионата CASE-IN. В том числе и учащиеся Алтайского государственного технического университета им. П.П. Ползунова.

По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова, инженерный чемпионат CASE-IN – одно из крупнейших практико-ориентированных студенческих соревнований. Участие в нем – это реальная возможность для студенческой молодежи попробовать себя в профессии, продемонстрировать инженерные знания.

"Существует потребность в специалистах проектного плана, которые способны в процессе обучения создать свои кейсы, ориентированные на решение реальных производственных задач. Важно не просто обучение ради обучения, а формирование проектного обучения в вузе. Именно поэтому мы в дальнейшем будем активно поддерживать наших студентов при участии в этом чемпионате", – говорит Андрей Марков.

Чемпионат CASE-IN – один из проектов президентской платформы "Россия – страна возможностей". В этот раз он посвящен технологической модернизации России. Чемпионат объединил 3829 студентов России и СНГ из 84 вузов. В отборочных турах, которые проходили онлайн из-за пандемии коронавируса, студенческие команды соревновались по семи отраслевым направлениям: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, цифровой атом, электроэнергетика.

Среди заданий были такие как: