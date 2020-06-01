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Суд отменил оправдательный приговор алтайскому депутату по делу об избиении битой

, ИА "Амител"
Краевые судьи встали на сторону прокурора в деле Романа Бруннера
Роман Бруннер / Фото: 'Бийский рабочий'

Роман Бруннер / Фото: "Бийский рабочий"

Алтайский краевой суд отменил оправдательный приговор Роману Бруннеру. Ранее члена депутатского совета Алтайского района обвиняли в избиении местного жителя, повлекшим его смерть, а также угрозе убийством. Информация об отмене приговора появилась в картотеке суда.

Бруннер, являясь директором организации в селе Алтайское, нанял для выполнения ряда работ нескольких местных жителей, пообещав расплатиться алкоголем. Депутат отдал мужчинам спиртное, те уже начали распивать "гонорар", когда выяснилось, что поручения выполнены не все. По версии следствия, Бруннер взял бейсбольную биту и несколько раз ударил по голове одного из работников. Пострадавший спустя несколько часов скончался в больнице. 

Однако Алтайский районный суд решил, что сельчанина избил другой человек. Бруннера признали невиновным и отпустили из-под стражи в зале суда. Прокурор с этим решением не согласился и подал апелляцию в вышестоящую инстанцию, которая и отменила приговор. Теперь дело пересмотрят.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

1.06.2020 07:02
тю!

Депутат... а с виду браток натуральный

1.06.2020 07:58
Гость

Молодцы судьи

1.06.2020 08:01
- гость -

Молодец прокурор.

1.06.2020 08:24
- гость -

Привлечь к ответу свидетелей, следователя, судью Алтайского района.

1.06.2020 08:34
- гость -

1.06.2020 07:58
Гость
Молодцы судьи
1.06.2020 08:01
- гость -
Молодец прокурор.

Бруннер в 2014 году убивает человека, угрожает свидетелям, вероятно подкупает должностных лиц и остаётся на свободе. Где были судьи и прокуроры когда это случилось? В январе 2019 Бруннер в очередной раз избивает человека. На этот раз жертва получив тяжкий вред здоровью выживает. И что вы думайте судьи и прокуроры отправили его в СИЗО? Да ничего подобного! Он опять уходит от ответственности. И только когда дело доходит до суда, который, очевидно Бруннер не может купить, то его садят. А что же прокуроры и судьи Алтайского суда не будут отвечать за свою "работу"? Не будут отвечать за то что в 2014 году они оставили без наказания преступника, который поняв свою неприкосновенность в 2019 году сделал другого человека инвалидом? Разве они молодцы?

1.06.2020 08:38
- гость -

Теперь дело пересмотрят.

Дайте я угадаю. В Алтайском районном суде?

1.06.2020 08:53
- гость -

1.06.2020 08:34
- гость -
У них неприкосновенность, продажная судебная власть. Не за что не отвечают.

1.06.2020 09:28
гость

Подумаешь убил, избил, и что? Это же его рабы, он же депутат!!

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