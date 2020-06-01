Суд отменил оправдательный приговор алтайскому депутату по делу об избиении битой

Алтайский краевой суд отменил оправдательный приговор Роману Бруннеру. Ранее члена депутатского совета Алтайского района обвиняли в избиении местного жителя, повлекшим его смерть, а также угрозе убийством. Информация об отмене приговора появилась в картотеке суда.

Бруннер, являясь директором организации в селе Алтайское, нанял для выполнения ряда работ нескольких местных жителей, пообещав расплатиться алкоголем. Депутат отдал мужчинам спиртное, те уже начали распивать "гонорар", когда выяснилось, что поручения выполнены не все. По версии следствия, Бруннер взял бейсбольную биту и несколько раз ударил по голове одного из работников. Пострадавший спустя несколько часов скончался в больнице.

Однако Алтайский районный суд решил, что сельчанина избил другой человек. Бруннера признали невиновным и отпустили из-под стражи в зале суда. Прокурор с этим решением не согласился и подал апелляцию в вышестоящую инстанцию, которая и отменила приговор. Теперь дело пересмотрят.