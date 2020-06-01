Владимир Путин пообщался с многодетной семьей из Алтайского края

1 июня Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с семьей Лещевых из Алтайского края.

"В семье Лещевых Анатолия Николаевича и Натальи Владимировны из Курьинского района воспитывается девять детей. В 2009 году на краевом уровне семья была награждена медалью "Родительская слава", в 2015 году стала победителем эстафеты "Согрей теплом родительского сердца", – рассказали в региональном Минсоцзащиты.

В декабре 2019 года указом президента Лещевы были награждены орденом "Родительская слава".

В таком же формате предполагается участие и других семей, награжденных орденом. Всего в 2019 году эту награду получили семьи, представляющие семь регионов: Красноярский край, Москва, Республика Хакасия, Алтайский край, Ленинградская область, Республика Мордовия, Новосибирская область.