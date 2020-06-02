Телеведущая Елена Летучая на своей странице в Instagram поделилась деталями интимной фотосессии в кружевной пижаме.

Подписчики Елены восхитились снимками и принялись обсуждать ее фигуру в комментариях: "Великолепная красота!", "Вы лучшая!", "Очень красивая женщина!", "Вы прекрасны", – пишут пользователи. А некоторые на фотографиях увидели признаки беременности и отметили, что давно подозревают, что Летучая ждет ребенка.

Самые отчаянные и самоуверенные пошли ва-банк. "Будешь в Махачкале – свяжись со мной, красавица", – написал потенциальный ухажер.