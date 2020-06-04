В Алтайском крае осудят двух подростков, угнавших автомобиль без сигнализации

В Алтайском крае осудят двух подростков и одного совершеннолетнего жителя Красногорского района за угон автомобиля, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, инцидент произошел в марте 2020 года в одном из населенных пунктов района. Трое друзей увидели припаркованный автомобиль ВАЗ-21013 и, зная, что в нем нет сигнализации, решили покататься по деревне.

Молодые люди откатили автомобиль подальше от дома, открыли дверь и завели машину, на которой после стали разъезжать по улицам села.

В ходе следствия юноши полностью признали свою вину и на данный момент ожидают суда по факту угона без цели хищения.