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В Алтайском крае осудят двух подростков, угнавших автомобиль без сигнализации

, ИА "Амител"
Молодые люди решили взяли чужую машину, чтобы покататься
Фото: zr.ru

Фото: zr.ru

В Алтайском крае осудят двух подростков и одного совершеннолетнего жителя Красногорского района за угон автомобиля, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, инцидент произошел в марте 2020 года в одном из населенных пунктов района. Трое друзей увидели припаркованный автомобиль ВАЗ-21013 и, зная, что в нем нет сигнализации, решили покататься по деревне.

Молодые люди откатили автомобиль подальше от дома, открыли дверь и завели машину, на которой после стали разъезжать по улицам села. 

В ходе следствия юноши полностью признали свою вину и на данный момент ожидают суда по факту угона без цели хищения.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

4.06.2020 19:12
- гость -

А чем им заниматься лагеря стадионы школы кружки закрыты
Спасибо Вите-мажорику

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