Майский рекорд. В Барнауле температура превысила норму более чем на пять градусов

Превышение средней температурной нормы в Барнауле достигло 5,1 градуса в мае, а в целом по Сибири этот показатель превысил 9 градусов, сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Его слова передает РИА "Новости".

"В Западной Сибири в районе Обской губы превышение составляло 9 градусов. Конечно, это уникальная ситуация и очень редкое событие", — сказал синоптик.

Он добавил, что в Барнауле отклонение от нормы составило 5,1 градуса, в Кемерово — 5 градусов, в Новосибирске — 6,3 градуса, а в Салехарде — все 8 градусов.

По словам Вильфанда, май с метеорологической точки зрения является летним месяцем, а изменчивость летних месяцев существенно меньше зимних.

Напомним, по данным регионального Гидрометцентра, в Алтайском крае днем 8 июня сохранится непогода. В частности, ожидаются кратковременные дожди и грозы, а температура воздуха составит +22...+27 градусов.