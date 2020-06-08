Трамвай и Lexus не поделили перекресток в Барнауле

Дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и легкового автомобиля произошло в Барнауле, пишет Barnaul 22.
Инцидент произошел в понедельник, 8 июня, на пересечении улиц Анатолия и Радищева. Фрагмент аварии попал на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как Lexus, двигаясь на высокой скорости, не пропустил трамвай на перекрестке и допустил столкновение.
О пострадавших и других деталях ДТП не сообщается. Известно, что кроссовер получил незначительные повреждения.
Ранее amiс.ru писал, что 7 июня две иномарки столкнулись в поселке Южном, одна из машин от удара опрокинулась на бок.
Комментарии
судя по всему, он там ездит постоянно и подвеску бережет, быстро проезжая по определенной хитрой траектории
Постоянно наблюдаю таких вот ухарей, которые пытаются проскочить перед носом у трамвая. Жизнь их регулярно наказывает, но, как видно, ничему не учит.)))
8.06.2020 12:15
- гость -
Судя по всему он просто дурак. Наверняка там знаки приоритета висят, но по сути они не работают. Инфраструктура должна быть спроектирована таким образом, чтобы даже такие альтернативно одаренные персонажи не могли создать аварийную ситуацию.
Виноват трамвай! Поймать и наказать!
8.06.2020 12:33
АБОРИГЕН
Хоть какую инфраструктуру создавай, все равно найдутся такие водители которые которые устроят аварию на ровном месте! Даже в данной ситуации: ну как можно такое отмочить??? Представляю, как этому водителю автомобиля "благодарны" пассажиры трамвая!