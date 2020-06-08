Трамвай и Lexus не поделили перекресток в Барнауле

Дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и легкового автомобиля произошло в Барнауле, пишет Barnaul 22.

Инцидент произошел в понедельник, 8 июня, на пересечении улиц Анатолия и Радищева. Фрагмент аварии попал на уличную камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как Lexus, двигаясь на высокой скорости, не пропустил трамвай на перекрестке и допустил столкновение.

О пострадавших и других деталях ДТП не сообщается. Известно, что кроссовер получил незначительные повреждения.

Ранее amiс.ru писал, что 7 июня две иномарки столкнулись в поселке Южном, одна из машин от удара опрокинулась на бок.