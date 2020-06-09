Град, грозы и дожди. О погоде в Алтайском крае 9 июня

Теплая погода с дождями и грозами сохранится в Алтайском крае во вторник, 9 июня, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, в светлое время суток воздух прогреется до +19°С...+24°С. По восточным и южным районам края возможны кратковременные, местами сильные дожди, грозы и град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. При порывах скорость воздушных потоков может достигать 22 м/с.

В Барнауле температура воздуха днем составит от +20°С до +22°С. Ожидается кратковременный дождь, гроза. Скорость северо-западного ветра в краевой столице не превысит 12 м/с.