На Алтае дочь до смерти избила свою 90-летнюю мать кочергой и крышкой от кастрюли

Жительницу Тогульского района осудят за убийство своей 90-летней матери, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По данным следствия, в марте 2020 года женщина, будучи пьяной, в ходе конфликта на бытовой почве избила свою пожилую мать руками, ногами, а также совком, кочергой и металлической крышкой от кастрюли. От множественных ударов по жизненно важным органам пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В ходе следствия обвиняемая сначала признала свою вину, а позже заявила, что мать сама несколько раз падала и получала телесные повреждения. Несмотря на это, следователи собрали достаточные доказательства и передали дело для рассмотрения в суд.