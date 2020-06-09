На Алтае дочь до смерти избила свою 90-летнюю мать кочергой и крышкой от кастрюли

Жительницу Тогульского района осудят за убийство своей 90-летней матери, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
По данным следствия, в марте 2020 года женщина, будучи пьяной, в ходе конфликта на бытовой почве избила свою пожилую мать руками, ногами, а также совком, кочергой и металлической крышкой от кастрюли. От множественных ударов по жизненно важным органам пострадавшая скончалась на месте происшествия.
В ходе следствия обвиняемая сначала признала свою вину, а позже заявила, что мать сама несколько раз падала и получала телесные повреждения. Несмотря на это, следователи собрали достаточные доказательства и передали дело для рассмотрения в суд.
Комментарии
Синька - зло.
Вот еще одна, которая считает, что старших не за что уважать!
Этой "молодой" было лет 70 ...
Страшные реалии нищей России. Старая безумная мать и пьющая дочь...
А могли бы умереть от коронавируса и заработать немного денег
Вот еще одна, которая считает, что старших не за что уважать!
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Там по ходу и маманя была ничем не лучше. От осинки не родятся апельсинки...
протестный электорат в действии , довели страну там в Кремле