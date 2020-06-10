Сотни россиян побывали за рубежом в апреле

Закрытые границы из-за пандемии коронавируса не остановили россиян от зарубежных поездок. Статистику за апрель 2020 года изучил РБК.

Так, больше всего россиян прибыло в этом месяце в Южную Корею – 1223 человека. В Турции побывали 922 гражданина РФ, в Болгарии – 635. Один россиянин посетил в апреле Тайвань. Не зафиксировали прибытия граждан РФ за месяц Испания, Шри-Ланка и Кипр.

По словам специалистов, в условиях закрытия границ России уехать из страны могли лица с двойным гражданством либо те, у кого есть вид на жительство в другом государстве.

Как уже сообщал amic.ru, из-за пандемии коронавируса Россия полностью приостановила международное авиасообщение с 27 марта. Исключение составили лишь чартеры, которые возвращают соотечественников на родину. С 30 марта закрылись сухопутные и речные границы.

8 июня премьер-министр Михаил Мишустин заявил о послаблении ограничений. Теперь россиянам разрешено уезжать в другие страны с целью получения необходимой медицинской помощи, учебы, работы или в связи с необходимостью ухаживать за родственниками.