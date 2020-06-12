Российский актер бросил жену и ребенка с аутизмом ради другой женщины

Актер Максим Щеголев в эфире программы "Судьба человека" рассказал о том, почему он разошелся со своей бывшей женой. Спустя много лет после разлада Щеголев озвучил истинную причину.

С экс-супругой Татьяной актер познакомился в университете, а в момент, когда у пары родился сын Илья, Щеголеву было всего 20 лет. Актер отметил, что в этом году сыну исполнится 18 лет, и Максим всегда помогает парню.

До трех лет родители думали, что у них обычный здоровый ребенок, но оказалось, что малыш страдает аутизмом в легкой форме. Болезнь мальчика никак не повлияла на отношения в паре, а решение об уходе из семьи Щеголев принял после того, как влюбился в другую женщину.

"Просто потом я встретил Аллу Казакову, и честно сказал Тане, что полюбил другую", – признался актер.