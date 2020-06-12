"Победа" объявила распродажу авиабилетов на июль

Авиакомпания "Победа" с 12 по 18 июня проводит распродажу билетов на июль по городам России, сообщает РБК.

Распродажа затронет 83 направления, а стоимость перелетов начинается от 999 рублей. Как уточнил представитель компании, цены будут в среднем на 60% ниже, чем в июле прошлого года.

"Победа" полностью приостанавливала рейсы с 1 апреля по 31 мая на фоне пандемии коронавируса. Перед возвращением лоукостер пообещал снизить цены на билеты в три раза, чтобы стимулировать спрос.

Как сообщал amic.ru, в РЖД ожидают повышенный спрос у пассажиров на железнодорожные путешествия по стране после пандемии и планируют стимулировать его различными акциями и скидками на билеты.