Медальон погибшего в ВОВ алтайского солдата передали родственникам

Фото: Краевой дворец молодежи

Спустя 78 лет с момента гибели уроженца Алтайского края Григория Ширнина, пропавшего без вести во время Великой Отечественной войны, родственники узнали о его судьбе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 1941 году в составе советских войск он участвовал в боях на подступах к Ленинграду. После этого никаких вестей о нем не было.

"Кто-то похоронки получал. У кого-то на домах красные звезды были, – рассказала внучка алтайского солдата. – А про дедушку мы ничего не знали, и бабушка ничего не рассказывала, старалась обойти эту тему. О пропавших без вести не принято было говорить. Но бабушка его очень ждала".

Лишь в 2019 году его медальон обнаружил поисковой отряд. На обратной стороне было написано "Передать Ширниной Степаниде Лукьяновне".

Поиски родственников заняли год. Ими оказались внучки Вера Зиновьева и Татьяна Феофелактова. Медальон передали им в четверг, 11 июня. Послание дошло спустя долгих 78 лет.

Григорий Алексеевич Ширнин родился в 1902 году в Бийске. В ряды Красной армии призван Зональным районным военным комиссариатом.