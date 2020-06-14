Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин прокомментировал критику поправок к Конституции со стороны представителей КПРФ в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Глава государства опроверг обвинения в том, что изменения приведут к "олигархическому правлению и диктатуре".

"Наоборот. Ведь президент отдает от себя часть очень существенных полномочий", – констатировал российский лидер.

Он напомнил, что сейчас президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы и может назначать министров без согласия парламента.

Если поправки будут приняты, то парламент будет сам принимать окончательное решение, как по председателю, так и по составу министров, уточнил Путин.

Глава государства также выразил удивление, что обвинения в стремлении к диктатуре исходят от коммунистов. Российский лидер напомнил, что в недалеком советском прошлом они объявляли "диктатуру пролетариата", но "на самом деле это была диктатура одной партии".

Как ранее сообщил amic.ru, 1 июня Путин заявил, что голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля, а последний день голосования объявлен выходным. Ранее референдум собирались провести 22 апреля, однако его пришлось перенести из-за пандемии COVID-19.