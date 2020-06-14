Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин прокомментировал критику поправок к Конституции со стороны представителей КПРФ в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Глава государства опроверг обвинения в том, что изменения приведут к "олигархическому правлению и диктатуре".
"Наоборот. Ведь президент отдает от себя часть очень существенных полномочий", – констатировал российский лидер.
Он напомнил, что сейчас президент сам утверждает председателя правительства с согласия Госдумы и может назначать министров без согласия парламента.
Если поправки будут приняты, то парламент будет сам принимать окончательное решение, как по председателю, так и по составу министров, уточнил Путин.
Глава государства также выразил удивление, что обвинения в стремлении к диктатуре исходят от коммунистов. Российский лидер напомнил, что в недалеком советском прошлом они объявляли "диктатуру пролетариата", но "на самом деле это была диктатура одной партии".
Как ранее сообщил amic.ru, 1 июня Путин заявил, что голосование по поправкам пройдет с 25 июня по 1 июля, а последний день голосования объявлен выходным. Ранее референдум собирались провести 22 апреля, однако его пришлось перенести из-за пандемии COVID-19.
Комментарии
Теперь понятно
По факту снимает с себя часть ответственности, и гарантирует себе Пожизненную не прикосновенность и кресло в том же сенате, умноооооо
Не надоело еще людей за дураков держать, все эти ответы и так понятны
Лихо, возмущение народа выдал за критику, раз так душа болит за страну почему голосование ПАКЕТОМ, а потому что по пунктам не получится обнулится и золотые парашуты себе обеспечить, решил возродить класс Бояр не прикосаемых
Ни один из комментаторов- дерьмомётов почему-то не говорит, а против каких конкретно поправок они топят. Звучит только одно - против "обнуления", а значит кукловоды этих шавок прекрасно понимают, что против Путина на выборах у них шансов нет. А вот мощная компания против поправок, на мой взгляд, объясняется одним - нахватавшие по 2-3 гражданства чиновники боятся остаться без кормушки и качают ситуацию. То есть, господа дерьмомёты, вы пашете на тех, против кого вы, по вашим словам, топите. Впрочем, какая вам разница, в большинстве своём вы тявкаете тоько потому, что тявкаете.
15.06.2020 07:01
- гость -
Да это и не голосование по факту, а какаято крайне наглая профанация в которой стока закладок для мухлежа.
1722 очень верно.
Ему ли на коммунистов пасть разевать?
Кухаркин сын, еврейкин, к тому же. Ему, кроме тюряги, вообще, в жизни ничего не светило без комуняк. Вырастили на свою голову. Одно слово - вовочка.
Билет свой с Лениным на обложке этот хлопец ещё хранит или предал КПСС?! Ну и про обнуление, ради которого все другие поправки, помалкивает...
Ржу не могу. С ваших слов получается что коммунисты были просто ангелами, только не ясно отчего же такое продолжение: Горбачев, Ельцин ваще из рядов, а Путин выращен партией и все не такие.
месный, а ты чо будешь делать в день голосования? это 01 июля сего года, есичо
08:20
Нецто
Вот, вот: Горбачёв, Ельцен, Путин - существа одного пошиба.
Здравствуй, обнулёвочка!
Я ваш навеки Вовочка!
- Сынок, знаешь кто Приштину брал?
- Кто?
- Я! (с)
Российский лидер напомнил, что в недалеком советском прошлом они объявляли "диктатуру пролетариата", но "на самом деле это была диктатура одной партии".
ну-ну,
а сейчас у нас "диктатура буржуазии" и диктатура одной партии ер
так что ничего окромя цвета и правящего класса не поменялось)))
а против каких конкретно поправок они топят.
Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕЛИМИТАЦИИ, ДЕМАРКАЦИИ, РЕДЕМАРКАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С СОПРЕДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВАМИ), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются." )))
ДЕЛИМИТАЦИЯ - определение государственной границы с описанием её прохождения и нанесением на карту В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКЛЮЧЁННЫМ ДОГОВОРОМ...
В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ПОЛИТИЧЕСКАЯ и социальная СОЛИДАРНОСТЬ.
классовая сущность гос-ва типа отменяеется )))
В Совет Федерации входят:
б) Президент Российской Федерации, прекративший исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности или досрочно в случае его отставки, - ПОЖИЗНЕННО...
в) не более 30 представителей Российской Федерации, назначаемых Президентом Российской Федерации, из которых НЕ БОЛЕЕ СЕМИ МОГУТ БЫТЬ НАЗНАЧЕНЫ ПОЖИЗНЕННО.
)))
"на самом деле это была диктатура одной партии"- а если все мнения учтены, что плохого в одной партии?
На сегодня возможно, больше партий, но голосуем одним пакетом ... пожизненно или будем корректировать раз в год с инфляцией?