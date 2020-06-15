На ремонт школы в районе Алтайского края выделили более 59 миллионов рублей

На капитальный ремонт здания Леньковской средней школы №1 Благовещенского района выделили более 59 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Образовательное учреждение восстановят в рамках государственной программы "Развитие образования в Алтайском крае". 95% средств на работы выделили из регионального бюджета, а оставшиеся 5% – из муниципального.

Как рассказали в Минобрнауки края, капитальный ремонт охватил все кабинеты и помещения школы. Строители полностью заменят водопровод, канализацию, проводку, вентиляцию и отопление. В самих классах обновят стены, пол и потолок. Кроме того, в планах обновить фасад и кровлю. Завершить ремонт планируют к декабрю 2020 года.

На сегодняшний день выполнено более половины работ. Уже полностью завершены второй и третий этажи, рядом со зданием построена модульная котельная. Как отметили в ведомстве, помимо капитального ремонта к школе пристроят спортивный зал и пищеблок.