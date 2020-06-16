Возвращался с рыбалки. Грузовик и легковушка столкнулись в барнаульском поселке Южный

Дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и грузовика произошло в барнаульском поселке Южном, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22 в соцсети "ВКонтакте".

Отмечается, что у легкового автомобиля сильно пострадала передняя часть. На месте аварии работают сотрудники МЧС.

Как рассказали amic.ru в отделе пропаганды городской ГИБДД, водитель Nissan вместе с двумя сыновьями 12-ти и 14-ти лет возвращался с рыбалки, выехал на "встречку" и столкнулся с грузовиком. Автомобилист не пострадал, одного ребенка врачи осмотрели на месте, второго увезли в больницу.

Как ранее сообщил amic.ru, вечером 12 июня в селе Фоминском автомобиль рухнул с обрыва в реку. За рулем Renault Duster находилась женщина, однако в результате происшествия никто не пострадал. Сама машина перевернулась на крышу и частично погрузилась под воду.