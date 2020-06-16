Юный сибиряк не захотел идти в школу и поджег ее

Старшеклассник из села Покровка Новосибирской области предстанет перед судом за поджог школы, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По информации ведомства, 8 января 2020 года 17-летний подросток поджег школу, поскольку не хотел идти на уроки после каникул. Он выставил стекло в кабинете директора, пролез туда и отключил от сети компьютер и видеонаблюдение. После этого юный сибиряк прошел в кабинет географии и поджег спичками висевшие на стенах карты.

В результате школа полностью сгорела, а ущерб составил более 2,3 млн рублей. Свою вину подозреваемый признал в полном объеме и частично возместил ущерб. Уголовное дело рассмотрит Купинский районный суд.