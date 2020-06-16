В алтайском онкодиспансере полностью сняли карантин по коронавирусу

Все ранее закрытые отделения краевого онкологического диспансера возобновили плановую госпитализацию пациентов с 15 июня. Распоряжение об отмене карантина выдал Роспотребнадзор, сообщает официальный сайт Алтайского края.

"В связи с выявлением COVID-положительных больных была полностью закрыта клиническая база на улице Никитина, 77 (два отделения торакальной хирургии, абдоминальной онкологии и опухолей головы и шеи), а также отделения онкоурологии и радиотерапии № 2 на Змеиногорском тракте", – говорится в сообщении.

В онкоцентре отметили, что обязательным условием для госпитализации является наличие отрицательного анализа на коронавирус не позднее недельного срока давности. Проводит его направляющая медицинская организация.