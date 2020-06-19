Путин рассказал о звонках внуков в Кремль

Президент России Владимир Путин рассказал, что его внуки могут позвонить ему на работу в Кремль. Об этом глава государства сообщил в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", анонс которой опубликовал ведущий Павел Зарубин в Instagram.

"Дозвониться могут, они дозваниваются", – заявил российский лидер, отвечая на вопрос, могут ли его внуки с ним связаться, когда он работает.

Напомним, что в 2017 году во время прямой линии Владимир Путин рассказал о том, что у него родился второй внук, а старший ходит в детский сад. В 2018 году он также признался, что хотел бы больше общаться с внуками. Однако времени у него на это не хватает, посетовал тогда президент.