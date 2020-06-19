"Отличная новость". Павел Дуров прокомментировал разблокировку Telegram

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал отличной новостью решение Роскомнадзора официально разблокировать работу приложения в России. Об этом он сообщил в своем канале.

"Роскомнадзор официально разблокировал Telegram на территории России. Поздравляю всех российских пользователей Telegram с этим позитивным изменением – и надеюсь, что оно долгосрочно", – написал Дуров.

По мнению предпринимателя, снятие блокировки повысит стабильность и скорость работы приложения на территории России. Кроме того, все прямые ссылки на мессенджер начнут работать без VPN, что приведет к росту числа участников каналов и чатов.

"При этом в плане сохранности личных данных изменений нет – право на конфиденциальность и тайну личной переписки остается фундаментальным принципом Telegram во всех странах", – заверил Дуров.

Также основатель мессенджера предположил, что разблокировка приложения станет "хорошим сигналом для IT-предпринимателей и инвесторов", поскольку такие действия российских властей позволят реализовать потенциал страны в цифровой сфере.

Как ранее сообщил amic.ru, 18 июня Роскомнадзор объявил, что снимет ограничения доступа к Telegram. Причиной назвали готовность Павла Дурова противодействовать терроризму и экстремизму.