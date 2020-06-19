Сибиряк требует больше миллиона от Минобороны за призыв в армию

Житель Искитима подал иск к военкомату за то, что его призвали в армию. От Министерства обороны он требует возмещения морального вреда и расходов на лечение, пишут "Вести".

Молодого человека признали годным к службе, несмотря на то, что ранее у него было обнаружено заболевание. Во время службы от физических нагрузок болезнь обострилась. Комиссия признала парня ограниченно годным к военной службе.

"Истец считает, что в результате несения военной службы у него обострилось имеющееся заболевание. Он проходил платное лечение и не мог работать", – рассказали в суде.

Моральный ущерб молодой человек оценил в миллион рублей. Кроме того, он хочет возместить 87 076 рублей, потраченных на лечение, и 211 500 рублей упущенного заработка.