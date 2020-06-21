Прохладно, но без осадков. Прогноз погоды в Алтайском крае на 21 июня

В воскресенье днем, 21 июня, в Алтайском крае установится относительно теплая погода, информирует региональный Гидрометцентр.

Ожидается, что температура воздуха в светлое время суток составит от +18°С до +23°С. Преимущественно без осадков. В утренние часы в некоторых районах региона ожидается туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с, с порывами до 14 м/с.

В Барнауле днем столбики термометров покажут от +18°С до +20°С. Как и в целом по региону – преимущественно без осадков. Утром – туман. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.