Блогер Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни. Об этом ее родственники рассказали на странице в Instagram.

По данным СМИ, девушка отдыхала с семьей на Бали и вовремя поездки на мотоцикле разбилась. Со слов очевидцев, она вместе с приятелем ехала рядом и в какой-то момент их байки столкнулись. Мотоцикл Насти врезался в разделительный бордюр, и она получила серьезную травму головы, от которой скончалась на месте еще до приезда медиков.

В интернете девушка стала известна благодаря своему YouTube-каналу и профилю в Instagram. Она бросила школу и в 15 лет заработала первый миллион рублей благодаря блогу.