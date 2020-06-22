Блогер Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни. Об этом ее родственники рассказали на странице в Instagram.
По данным СМИ, девушка отдыхала с семьей на Бали и вовремя поездки на мотоцикле разбилась. Со слов очевидцев, она вместе с приятелем ехала рядом и в какой-то момент их байки столкнулись. Мотоцикл Насти врезался в разделительный бордюр, и она получила серьезную травму головы, от которой скончалась на месте еще до приезда медиков.
В интернете девушка стала известна благодаря своему YouTube-каналу и профилю в Instagram. Она бросила школу и в 15 лет заработала первый миллион рублей благодаря блогу.
Комментарии
Лучше мало, да без тоски,
Жить, как белые мотыльки...
Она бросила школу
Родителей не привлекли к ответственностью за ненадлежащее воспитание?
вот так неожиданно узнаешь про "популярных блогеров". Где берете эти новости, кто эти люди?
Судя по Бесогону блогеры заставляют подписчиков клей ПВА кушать. И другие задания дают.
блогер - опасная профессия
Ничего личного. Вся жизнь на продажу.
А разве Бали открыто для отдыха?
На бали без шлемов можно?