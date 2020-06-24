Данные миллионов пользователей Telegram утекли в Сеть

На одном из форумов в даркнете выложили базу данных с контактами пользователей мессенджера Telegram, пишет "Код Дурова".
Файл со слитой информацией весит порядка 900 Мбайт. Сколько именно пользователей попали в базу, пока неизвестно, однако на скриншотах видно, что файл содержит свыше 40 миллионов записей.
В пресс-службе Telegram подтвердили существование базы, подчеркнув, что больше половины слитых контактов уже не актуальны. При этом почти 70% аккаунтов принадлежат пользователям из Ирана, а 30% – из России.
Представители компании также заявили, что утечка произошла через встроенную функцию импорта контактов при регистрации. В Telegram с этим борются с 2019 года после жалоб пользователей из Гонконга.
"После сообщений из Гонконга мы добавили настройку "Кто может добавлять меня в контакты по номеру телефона". Эта настройка хотя серьезно и затрудняет использование Telegram обычным пользователям (они становятся "невидимыми" даже для тех, кто знает их номер), но позволяет диссидентам и активистам протестных движений полностью скрыть связь между их аккаунтом и номером телефона", – сообщили в Telegram.
Напомним, что 18 июня Роскомнадзор разблокировал мессенджер Telegram на территории России.
Комментарии
Напомним, что 18 июня Роскомнадзор разблокировал мессенджер Telegram на территории России.
Заблокировали по суду, а разблокировали без суда. Молодец майор Дуров.
Кака бяда... Бяда кака...
Да не майор а полковник наверное уже. Американцев не проведешь.