Парад Победы в Москве сфотографировали со спутника

Роскосмос в своем аккаунте в Twitter опубликовал снимок парада Победы 24 июня 2020 года в Москве, который сделали из космоса.
Съемка производилась с российского спутника "Ресурс-П". На кадре практически невозможно распознать, какая именно техника участвует в торжестве, зато понятен масштаб события.
Парад начался в 10:00 по местному времени и продлился полтора часа. В нем приняли участие 225 единиц военной техники, 14 тыс. солдат и офицеров, а также расчеты из 19 стран мира. А в небе над столицей пролетели 55 самолетов и 20 вертолетов.
В Алтайском крае массовые парады не проводили. Тем не менее в воинских частях региона прошли небольшие торжества по случаю 75-летней годовщины Победы.
Комментарии
Баааа радость то какая. прогресс прям.