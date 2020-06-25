В деревне под Санкт-Петербургом в кастрюле утонул семимесячный ребенок

24 июня в деревне Ильино Ломоносовского района Ленинградской области в кастрюле утонул семимесячный ребенок, сообщает iVBG.ru.
Информация об инциденте поступила в полицию около восьми вечера. По версии правоохранителей, мальчик упал головой вниз в 30-сантиметровую кастрюлю, наполненную холодной водой. Родители погибшего – мигранты из Узбекистана. 29-летний отец на момент гибели убирал сено в поле, а 23-летняя мать осталась с ребенком, однако отлучилась на роковые 10 минут.
Как установила полиция, оба находятся в России незаконно и плохо говорят по-русски. Точные причины смерти установит криминалистическая экспертиза.
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