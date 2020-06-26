Ксения Собчак сломала нос и попала в больницу

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что сломала нос и попала в больницу. Она записала видео из больничной палаты и опубликовала его в своем Instagram.
По словам Собчак, ей уже провели операцию. На кадрах видно, как телеведущая обращается к публике с бинтами на лице.
"Дорогие друзья, я в больнице. Только что сделали операцию. Все нормально. Бывает. Прорвемся, йоу", — с трудом сказала Собчак.
Телеведущая также отметила, что причиной травмы стало неудачное падение. Помимо перелома носа, она получила сотрясение мозга.
Ранее компания Audi разорвала сотрудничество с Собчак после ее высказывания о протестах движения Black Lives Matter, которые прошли в США после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда.
Комментарии
новость прям......... кому она нужна?????????????????
Тут два варианта, или режиссёр зарядил, или газировки оппилась.
Ибо, не хрен сувать куда попало!
бог шельму метит
Поди пластика... нового носа захотелось... Это в каком состоянии нужно грохнуться прямо носом в пол!
Про мозг можно было и не писать, и так все знают ,
что это у ней хроническое.
Нечего было называть Барнаул самым плохим городом России. В следующий раз сломает ногу.
теперь лошадка Пржевальского..