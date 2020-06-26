"Такое шоу устроили". Адвокат Ефремова озвучил сумму, которую присудят семье Захарова

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, на какую сумму могут рассчитывать родственники погибшего Сергея Захарова, сообщает телеканал "360°".
По словам правозащитника, потерпевшие требуют космические суммы – 100-150 миллионов рублей, что гораздо больше, чем им могут присудить по закону.
"Если они думают, что получат намного больше, то глубоко ошибаются. Намного больше они бы получили сейчас, а не в рамках уголовного дела. В рамках уголовного дела – 800 тысяч, миллион рублей. Это край", – заявил юрист.
Пашаев отметил, что суды никогда не выплачивали потерпевшей стороне по подобному делу более 700 тысяч рублей. Однако с учетом резонанса компенсацию могут увеличить до 800 тысяч.
Юрист также сообщил, что актер предлагал семье намного больше той суммы, которую они могут получить через суд. Но все попытки помочь оказались безуспешны, потому что "там такое шоу устроили, что смерть Захарова сделали источником дохода".
Комментарии
шоу устраивает процессуальная проститутка
так не надо было попадать в это шоу. кто заставлял? Меньше пить надо и не садиться за руль в пьяном виде, а не обвинять других, которым этот актер причинил невосполнимую боль.