4,1 промилле. На Телецком озере утонул водитель гидроцикла. Видео

24 июня в Телецом озере утонул мужчина, катавшийся по озеру на гидроцикле, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.
Тело 44-летнего жителя Горно-Алтайска нашли утром 25 июня в районе урочища Большие Чили. Прибывшие на место сотрудники транспортной полиции и следственного управления СКР по Республике Алтай установили, что мужчина отдыхал на озере в компании знакомых.
Накануне они катались по озеру на гидроцикле и моторных лодках. После очередного маневра водитель водного мотоцикла потерял из виду своих товарищей, которые скрылись за островом. По словам его друзей, мужчина плохо знал эту часть озера и в неблагоприятных условиях мог заблудиться.
По предварительным данным, смерть наступила после полуночи, а исследование показало наличие 4,1 промилле алкоголя в крови погибшего. На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как ранее сообщал amic.ru, 28 июня сотрудники линейного пункта полиции в речном порту Барнаула спасли двух мужчин, моторная лодка которых опрокинулась после столкновения с бревном.
Комментарии
Отряд не заметил потери бойца...
Бросили дружки помирать
Какие 4,1 промилле, может 4,1 % алкоголя в крови ? (опять жертвы ЕГЭ). Это свыше 1 промилле.