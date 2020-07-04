Заработал на Camaro. Глава Горного Алтая отчитался о доходах

Глава Республики Алтай в 2019 году заработал на 30 тысяч рублей больше, чем годом ранее, следует из декларации о доходах и имуществе, опубликованной на сайте регионального правительства. Годовой доход Олега Хорохордина достиг 4,49 млн рублей.
Появились изменения и в имуществе. В частности, руководитель региона приобрел автомобиль Chevrolet Camaro.
Остальное осталось неизменным: три квартиры (60, 48 и 46 кв. метров), 1/6 доли в квартире на 63 кв. м., гараж (163 кв. м.) и внушительная коллекция транспортных средств: автомобили Mercedes-Benz G-320, BMW 740, мотоциклы Suzuki GSX-R 750 и BMW HP4, а также снегоход Bombardier Ski-Doo Skandic SWT 500F.
Кроме того, у Хорохордина есть право пользования на квартиру в 176 квадратных метров.
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