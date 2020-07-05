Русский пилот "Формулы-1" отказался преклонять колено в знак борьбы с расизмом

Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят и еще пять гонщиков не стали преклонять колено перед стартом этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации, сообщают РИА "Новости".
Кроме отказа от старой традиции, все пилоты согласились выйти на гонку в футболках с надписью "End racism", а "Mercedes" перекрасил свои болиды в черный цвет.
До этого преклонять колено отказались гонщики "Ред Булл" Макси Ферстаппен и "Феррари" Шарль Леклер. Кроме них и Квята на колено отказались вставать Кими Райкконен, Карлос Сайнс-младший и Антонио Джовинации.
Гонка Гран-при Австрии, которая стала первой в нынешнем сезоне, проходит в воскресенье при пустых трибунах из-за пандемии коронавируса.
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